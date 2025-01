DeepSeek è la nuova "grana" per Trump | Il governo Usa e OpenAI accusano i cinesi di "furto intellettuale"

Lo "zar" della Casa Bianca per l'intelligenza artificiale, David Sacks, ha sollevato la possibilità di un possibile furto di proprietà intellettuale da parte di DeepSeek ai danni di OpenAI. "C'è una tecnica nell'intelligenza artificiale chiamata distillazione. Avviene quando un modello impara da un altro modello, e in un certo senso succhia la conoscenza dal modello principale", ha detto Sacks a Fox News. "E ci sono prove sostanziali che ciò che DeepSeek ha fatto qui è stato distillare la conoscenza dai modelli OpenAI, e non credo che OpenAI ne sia molto felice".