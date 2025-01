DeepSeek, è cinese l'intelligenza artificiale che fa tremare l'America

Come funziona - "DeepSeek, promettente startup cinese fondata nel 2023 da Liang Wenfeng e supportata dall'hedge fund High-Flyer di Hangzhou, è diventata in pochi giorni un nome di spicco nel mondo dell'intelligenza artificiale. Il suo fiore all'occhiello è il modello DeepSeek-R1, lanciato all'inizio del 2025, che ha già fatto parlare di sé grazie alla sua abilità nel risolvere problemi complessi, come il ragionamento matematico e la generazione di codice. Questo è possibile grazie all'uso di tecniche di apprendimento avanzato che permettono al modello di ragionare in modo autonomo". Così Filippo Diodovich, Senior Market Strategist di IG Italia, spiega in un commento perché la startup cinese DeepSeek stia spaventando i tecnologici statunitensi e non solo. La caratteristica dell'app è che accede alle informazioni aggiornate dal web. Inoltre R1 esplicita il proprio “ragionamento”, descrivendo all’utente i passaggi che adotta per giungere alle sue risposte. Questa trasparenza fornisce agli utenti una visione del processo decisionale. Sembra di assistere una sorta di “flusso di coscienza”, ma è importante sottolineare che DeepSeek R1 - come tutti gli altri grandi modelli linguistici di grandi dimensioni - non possiede una vera capacità di comprensione di ciò che produce.