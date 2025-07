Caldo estremo e bollette: ecco come affrontare l’estate

L’uso intensivo dei climatizzatori durante le ondate di calore rappresenta una delle principali cause dell’aumento delle spese energetiche in estate. Tuttavia, la scelta di un apparecchio moderno e ad alta efficienza può ridurre significativamente i consumi. I modelli di nuova generazione, appartenenti alla classe energetica A+++ o superiore, consumano fino al 50% in meno rispetto a quelli acquistati prima del 2016. Secondo quanto riportato dall’ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, utilizzare un climatizzatore in classe A+++ può consentire un risparmio fino al 40% rispetto a un modello in classe B. E quindi l’investimento per l’acquisto di un climatizzatore più efficiente viene ripagato in breve dalla bolletta più leggera.