"Maga", il mantra di Trump: cosa vuol dire (davvero) "Make America Great Again"

Gli Stati Uniti sono già grandi, molto più degli Anni Ottanta in cui fu inventata la prima versione "Make America Great Again". Oggi l'America controlla i mari, cioè i colli di bottiglia attraverso i quali transita l'80% del commercio mondiale. La globalizzazione non è nient'altro che questo. La potenza statunitense, dispiegata con navi e basi militari intorno e nello Stretto di Formosa, è tale che la Cina non può uscire in mare aperto per riprendersi Taiwan, distante qualche chilometro dalla costa. Gli Usa sono però anche in un momento di profonda stanchezza imperiale, indeboliti dai troppi fronti aperti e da una situazione interna mai così frammentata nella storia recente. Già nel 2016 Trump propose la sua ricetta di "chiusura dell'impero", ma invano. Gli apparati statunitensi, dal Congresso al Pentagono, sono i veri artefici della politica nazionale. E non vogliono, non possono smettere di essere una potenza imperiale. Per restare tale, gli Usa devono restare i compratori di ultima istanza, cioè devono importare in maniera massiccia e bloccare esportazione e di conseguenza industria e produzione interne. Sembra un controsenso, ma è così dai tempi dell'Impero Romano, passando poi per quello britannico fino all'egemonia americana fondata sulla sola esportazione della democrazia e dei diritti universali. Anche la retorica sulla chiusura all'immigrazione, fondamentale per fornire braccia a esercito e aziende, risulta vuota. Per fare "grande" l'America, Trump non può chiuderla al mondo e non può spingerla alla conquista violenta. E non lo farà, nonostante i proclami.