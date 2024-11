Donald Trump, archiviato il caso per l'assalto a Capitol Hill | Il presidente eletto: "È una grande vittoria"

Il procuratore speciale Jack Smith ha chiesto l'archiviazione del caso relativo ai documenti classificati dopo aver presentato una mozione analoga, per il processo legato al coinvolgimento del presidente eletto nelle rivolte culminate con l'assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. Nei documenti depositati presso la Xorte d'appello, a cui il Dipartimento della Giustizia ha inizialmente fatto ricorso per riprendere il processo, Smith ha fatto riferimento alla politica del governo federale che non permette l'avvio di procedimenti giudiziari nei confronti dei presidenti in carica. Per i co-imputati Walt Nauta e Carlos de Oliveira, che lavorano per Trump e sono accusati di averlo aiutato a ostacolare un'indagine federale su documenti governativi classificati, il procedimento va invece avanti. Anche in caso siano riconosciuti colpevoli, è probabile che saranno poi graziati dal presidente eletto dopo il suo insediamento.