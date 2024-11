Trump nomina il No vax Robert Kennedy jr. ministro della Salute

Il presidente eletto Donald Trump conferma su Truth di aver nominato l'ex candidato presidenziale e attivista No vax Robert F. Kennedy jr. "ministro della Salute", vale a dire segretario del Dipartimento della Salute e dei Servizi umani (Hhs). La sua nomina è destinata a suscitare polemiche: ha fondato uno dei più importanti gruppi anti-vaccini del Paese e ha promosso la teoria, mai dimostrata, che i vaccini infantili causano l'autismo. L'ex candidato indipendente, poi sostenitore di Trump ,ha detto in recenti interviste che non intende cancellare alcun vaccino approvato, ma ha sostenuto che le agenzie sanitarie non abbiano fatto abbastanza ricerche su di essi.