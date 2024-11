Trump: l'incarico a Musk è come un nuovo progetto Manhattan

La nomina di Elon Musk in collaborazione con Vivek Ramaswamy alla guida del nuovo Dipartimento per l'efficienza governativa Usa è "potenzialmente, il progetto Manhattan (il piano di sviluppo della prima bomba atomica, ndr) dei nostri tempi". Lo ha scritto Donald Trump su Truth annunciando la nomina e spiegando che "insieme, questi due meravigliosi americani spianeranno la strada alla mia amministrazione per smantellare la burocrazia governativa, tagliare le normative eccessive, tagliare le spese inutili e ristrutturare le agenzie federali, essenziali per il movimento 'Save America'".