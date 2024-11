Usa, Trump nomina Marco Rubio come segretario di Stato: Tulsi Gabbard a capo degli 007

Il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, ha confermato di avere scelto il senatore Marco Rubio per il ruolo di segretario di Stato nella sua amministrazione. In un messaggio pubblicato sulla sua piattaforma Truth Social, Trump ha affermato che il senatore della Florida sarà "un forte difensore del nostro Paese, un vero amico per i nostri alleati e un guerriero intrepido, che non si arrenderà mai di fronte ai nostri avversari". L'ex deputata statunitense Tulsi Gabbard sarà invece la nuova direttrice dell'intelligence nazionale. Il deputato Matt Gaetz, infine, sarà il nuovo ministro della Giustizia.