Lanciata Starship di SpaceX alla presenza di Trump e Musk

Sesto test in volo senza equipaggio per Starship, la nave spaziale progettata dalla SpaceX di Elon Musk per essere completamente e rapidamente riutilizzabile e destinata alle future missioni verso la Luna e Marte. Il lancio è stato effettuato alla presenza di Donald Trump e dello stesso Musk. Nei test precedenti, SpaceX era riuscita a ricatturare l'enorme booster del razzo, "Super Heavy", attraverso i meccanismi predisposti sulla rampa di lancio. In questa occasione, i tecnici hanno optato per un atterraggio nell'oceano, nel Golfo del Messico.