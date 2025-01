La Cina si prepara alla stangata dei dazi di Trump: vola l'export, surplus commerciale da record

La finestra, in altri termini, sta per chiudersi: i dati diffusi a Pechino dalle Dogane hanno rimarcato un massimo storico per le spedizioni di circuiti integrati e veicoli (e-car in testa) in termini di valore e volumi, oltre a un surplus commerciale del Dragone con gli Usa aumentato del 6,9%, a 361,03 miliardi, pari a poco più di un terzo di quello vantato a livello totale. Le esportazioni generali del 2024 sono salite del 5,9% (+10,7% a dicembre, ben oltre le attese) e le importazioni solo l'1,1% (+1% lo scorso mese) a conferma di consumi interni asfittici. "La Cina ha consolidato il suo status di maggiore esportatore ed è il primo partner di oltre 150 Paesi", ha affermato Wang Lingjun, vice capo delle Dogane nel briefing di presentazione dei dati.