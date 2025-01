Perché Trump vuole prendersi Groenlandia, Canada e Panama: l'ombra di guerra, Cina e Artico

L'Artico sarà il teatro della futura sfida tra le potenze del pianeta. Il cambiamento climatico e il riscaldamento globale hanno aperto e continueranno ad aprire nuove rotte commerciali su quello che gli esperti hanno definito il "futuro quinto oceano". Già adesso, quando è navigabile e dunque non nei mesi invernali, il Mar Glaciale Artico consente di dimezzare tempi e costi per il trasporto di merci dall'Asia all'Europa, da Est a Ovest. La Northern Sea Route appare poi ancora più decisiva in un periodo in cui la crisi del Mar Rosso costringe le compagnie commerciali a circumnavigare l'Africa per raggiungere i consumatori occidentali. Un'autostrada d'acqua che non è governata da alcuna legge e che vede una netta predominanza territoriale della Russia. Mosca ha impiegato due secoli a estendersi sulla grande costa settentrionale del mondo e si definisce uno "Stato artico in tutto e per tutto". "Spaccheremo i denti a chiunque tenterà di minacciarci nella regione", ha ribadito più di una volta Vladimir Putin. E infatti l'Artico è pieno zeppo di basi e navi militari russe, dopo che la Federazione è stata di fatto cacciata dal Consiglio Artico, nel quale sono rimasti soltanto altri sette Paesi occidentali. L'ingresso di Finlandia e Svezia nella Nato e il pesante riarmo della Polonia hanno spostato l'asse dell'Alleanza Atlantica sul Baltico, profittando della guerra in Ucraina come occasione per militarizzare il fronte nord-orientale. Per contro, la Russia ha serrato la sua cooperazione strategica con la Cina, la quale ha investito miliardi e miliardi di yuan e tecnologie avanzate nelle infrastrutture artiche. Una controglobalizzazione in piena regola, ben più efficace delle fragili Vie della Seta. Il mare nostrum russo consente di collegare Atlantico e Pacifico con una semplicità sorprendente, ed è inoltre ricco di gas e petrolio. Pechino ha poi inviato per la primissima volta la propria Guardia costiera nazionale nelle acque nordiche, cementando una collaborazione anche militare con Mosca. Caduta la barriera dei ghiacci, a causa di clima e scavo umano, invasioni e guerre si faranno possibili.