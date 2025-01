Dalla Corea del Nord missile ipersonico sul Mar del Giappone | Kim Jong-un: "Scoraggerà i rivali nella regione del Pacifico"

In una dichiarazione, il leader nordcoreano ha affermato che il missile ha percorso 1.500 chilometri, più della stima di 1.100 dell'esercito sudcoreano, e ha volato a una velocità superiore a dodici volte la velocità del suono prima di affondare in mare. "Si tratta chiaramente di un piano e di uno sforzo per difenderci, non di un piano o di un'azione offensiva", ha assicurato Kim Jong-un, aggiungendo che "il mondo non può ignorare" le prestazioni di questo missile, in grado di "infliggere un duro colpo militare a un rivale, rompendo di fatto qualsiasi barriera difensiva".