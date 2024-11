Corea del Nord, Kim: dai colloqui con gli Usa solo conferme di ostilità

I colloqui tenuti in passato dalla Corea del Nord con gli Stati Uniti hanno soltanto confermato l'ostilità "immutabile" di Washington verso Pyongyang. "Abbiamo già fatto di tutto nei negoziati con gli Usa e ciò che è certo dai risultati è l'immutabile politica invadente e ostile nei confronti della Corea del Nord", ha detto il leader Kim Jong-un, nel discorso tenuto giovedì all'expo sulle armi intitolata 'Sviluppo della difesa nazionale - 2024', in cui sono esposti gli ultimi missili progettati per colpire gli Usa. Il presidente eletto americano Donald Trump ha rivendicato in campagna elettorale un rapporto "molto buono" con Kim.