Corea del Nord, testato il nuovo missile balistico Icbm Hwasong-19

La Corea del Nord ha mostrato la sua potenza militare e rivendica il successo del test di giovedì del nuovo missile balistico intercontinentale (Icbm) a combustibile solido, denominato Hwasong-19, nel mezzo del clamore internazionale legato alle sue truppe schierate nella guerra della Russia all'Ucraina. Si è trattato "del missile strategico più potente al mondo", ha rivendicato l'agenzia ufficiale Kcna, secondo cui "il nuovo tipo di Icbm ha dimostrato al mondo la posizione egemonica che abbiamo ottenuto nello sviluppo e nella produzione di velivoli nucleari". Mentre permangono dubbi sulla capacità di Pyongyang di guidare un missile del genere e di proteggere una testata nucleare mentre rientra nell'atmosfera, l'Hwasong-19, come gli altri ultimi test Icbm fatti, ha dimostrato la gittata per colpire quasi ovunque negli Stati Uniti. Il vettore lanciato, in un'operazione supervisionata dal leader Kim Jong-un, ha volato più in alto di qualsiasi precedente missile del Nord, in base alle stime di Pyongyang e dei militari di Corea del Sud e Giappone che hanno seguito il suo volo nello spazio profondo prima della sua caduta nelle acque che separano Giappone e Russia.