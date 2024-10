La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico intercontinentale | Pyongyang: "Test cruciale come deterrente nucleare"

La Corea del Sud intanto imporrà nuove sanzioni unilaterali alla Corea del Nord per il test missilistico. "In risposta alla provocazione della Corea del Nord, il Consiglio per la sicurezza nazionale ha deciso di designare nuove sanzioni unilaterali contro la Corea del Nord", ha affermato l'ufficio presidenziale sudcoreano in una dichiarazione citata dall'agenzia di stampa Yonhap.