A differenza di altre volte il livello di tensione tra le due Coree sembra davvero a livelli di guardia. Le strade fatte saltare dall'esercito nordcoreano erano state precedentemente utilizzate per il commercio transfrontaliero con la Corea del Sud. "La Corea del Nord ha fatto saltare in aria parti delle strade Gyeongui e Donghae a nord della linea di demarcazione militare", ha detto l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap. La stessa Yonhap, citando il Comando dei capi di stato maggiore congiunto di Seul, ha riferito che i militari sudcoreani hanno sparato alcuni colpi in risposta alle detonazioni del Nord che ha distrutto le parti nel suo territorio di due importanti strade intercoreane.