Trump mostra su Truth una mappa con il Canada parte degli Usa | Groenlandia, Parigi avverte: "L'Ue proteggerà i suoi confini"

Nella stessa conferenza stampa Trump aveva anche detto di voler cambiare il nome al Golfo del Messico dicendo che "Golfo d'America" sarebbe più "appropriato". "Cambieremo il nome del Golfo del Messico in Golfo d'America, che ha un suono meraviglioso", ha detto il presidente eletto. "Il Golfo d'America, che bel nome, ed è appropriato". Un consiglio federale ha il potere di rinominare i luoghi geografici all'interno degli Stati Uniti, ricorda Usa Today, e la deputata repubblicana Marjorie Taylor Greene ha immediatamente promesso di introdurre una lette per attuare il piano. Tali cambiamenti non sarebbero necessariamente vincolanti per gli Stati che confinano con il Golfo o per altri Paesi.