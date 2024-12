Usa, Donald Trump: "Lasceremo la Nato se non trattati giustamente"

Donald Trump ha avvertito in un'intervista a Abc news che "considererà seriamente" la possibilità per gli Stati Uniti di lasciare la Nato se non saranno trattati "giustamente".Trump ha ribadito che gli alleati della Nato "devono pagare i loro conti", altrimenti prenderà "assolutamente" in considerazione l'idea di far uscire gli Stati Uniti dall'alleanza. Il nuovo presidente Usa ha poi affermato, questa volta in un'intervista a Nbc news che "espellerà" tutti gli immigrati privi di documenti. "Bisogna farlo", ha detto, insistendo di voler mettere anche fine alla cittadinanza per nascita, sancita dalla Costituzione degli Stati Uniti, attraverso un ordine esecutivo. "E' ridicola", ha detto il tycoon.