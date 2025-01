La scorsa settimana, nel fissare per il 10 gennaio la lettura della sentenza di condanna, il giudice Merchan aveva però indicato che non intende assegnare alcuna "pena detentiva" per Trump, che a maggio era stato riconosciuto colpevole da una giuria di avere falsificato la contabilità aziendale per coprire il pagamento di 130mila dollari a Daniels. La pornostar alla vigilia del voto del 2016 minacciava di rivelare i dettagli di un suo passato incontro sessuale col tycoon.