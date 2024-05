La condanna, che sarà stabilita in un'udienza successiva, può variare da un massimo di quattro anni di carcere alla messa in prova sino a una multa. I 34 capi d'imputazione contestati a Trump sono per aver falsificato dichiarazioni finanziarie e violato la legge elettorale, per coprire i 130mila dollari pagati nel 2016 dal suo allora avvocato Michael Cohen al fine di far tacere la pornodiva Stormy Daniels sul rapporto sessuale avuto con l'ex presidente. Che, dunque, rischia di finire in carcere. Falsificare i documenti aziendali è un reato minore negli Stati Uniti, ma contraffarli per coprire altri reati rappresenta una fattispecie più grave. Si sono sommati dunque vari capi d’accusa: violazione del finanziamento federale della campagna elettorale, reato elettorale statale e frode fiscale. Per ogni capo, la condanna comporta fino a quattro anni di reclusione, che però il giudice potrebbe decidere di farli scontare in regime di libertà vigilata.