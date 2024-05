Processo a Donald Trump, Stormy Daniels: "Feci sesso con lui"

E' il giorno di Stormy Daniels al processo che vede imputato Donald Trump per i pagamenti in nero alla pornostar.

In aula la donna ha confermato che fece sesso con l'ex presidente Usa in una camera d'albergo dopo la cena. "Mi tolsi i vestiti e le scarpe. Mi tolsi il reggiseno. Eravamo nella posizione del missionario", ha raccontato, aggiungendo di essersene poi andata "il più velocemente possibile". "Ho detto a pochissime persone che avevamo effettivamente fatto sesso perché mi vergognavo di non averlo fermato", ha proseguito la donna, precisando che Trump comunque non espresse preoccupazioni per Melania né le chiese di tenere la cosa riservata.