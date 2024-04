Donald Trump in tribunale, al via il processo sui pagamenti alla pornostar 

A New York saranno selezionati i giurati popolari chiamati a giudicare l'ex presidente Usa, di nuovo in corsa per la Casa Bianca, sulla corruzione dell'ex pornostar Stormy Daniels

Una giuria chiamata a stabilire se l'ex presidente degli Stati Uniti ha commesso reato quando, nel 2016, ordinò il pagamento in nero della pornostar Stormy Daniels perché non rivelasse in piena campagna elettorale di aver avuto con lui un rapporto sessuale.

Evento senza precedenti Un evento storico: nessun ex presidente americano ha mai affrontato un procedimento penale ed è soltanto il primo di quattro per il tycoon - e destinato a creare scalpore non solo per le rivelazioni della pornostar Stormy Daniels sul loro presunto affaire ma anche perché The Donald ha annunciato che salirà sul banco dei testimoni per dire "la sua verità".

Le accuse contro Trump Trump è accusato di 34 capi di imputazione, in particolare di aver falsificato documenti aziendali per nascondere un pagamento di 130.000 dollari all'attrice e regista hard nel 2016 in modo che non rivelasse la loro relazione. La somma sarebbe stata consegnata tramite l'avvocato tuttofare Michael Cohen, un altro atteso testimone chiave del processo. Sarebbe stato lui infatti, a staccare materialmente gli assegni, non solo per la pornostar ma anche per la coniglietta di Playboy Karen McDougal e poi, secondo il procuratore Alvin Bragg, sarebbe stato rimborsato dalla compagnia del tycoon che ha fatto passare le rate come "spese legali". "Testimonierò e dirò la verità. E la verità è che io non ho commesso alcun reato", ha dichiarato Trump qualche giorno fa attaccando Daniels e Cohen - "sono due bugiardi" - e il sistema di giustizia che lo "perseguita". L'ex presidente degli Stati Uniti ha inoltre definito i due testimoni "due sacchi della spazzatura".

Leggi Anche Caso Stormy Daniels, Trump chiede la ricusazione del giudice di New York