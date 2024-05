Stormy Daniels, chi è l’ex pornostar che ha messo nei guai Donald Trump

Ha fatto cadere Donald Trump, rendendolo il primo presidente incriminato nella storia degli Stati Uniti. Stormy Daniels è diventata famosa in tutto il mondo per aver confessato una relazione sessuale con il tycoon e di aver ricevuto nel 2016, praticamente un mese prima delle elezioni, 130mila dollari da Michael Cohen (allora avvocato di Trump) per non divulgare la notizia