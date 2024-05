Quest’anno, c’è il jolly in Robert Kennedy Jr, un teorico no vax e del cospirazionismo, e membro della famosa dinastia politica che corre come candidato indipendente. Kennedy è sposato con Cheryl Hines, un'attrice che ha interpretato la moglie di Larry David nella serie della HBO "Curb Your Enthusiasm" (ma lo stesso David ha affermato di non sostenere la campagna di Kennedy). Tra i sostenitori del candidato indipendente ci sono Woody Harrelson, che ha fatto da narratore in un documentario per conto della sua campagna presidenziale, e Kevin Spacey, uscito dalla bufera per le accuse di molestie sessuali a New York e Londra. Spacey ha scritto su X: "C'è molto che posso imparare da quest'uomo. Quando il mondo mi ha voltato le spalle, Bobby si è fatto avanti. È un formidabile combattente per la giustizia e un amico leale che non ha paura di difendere ciò in cui crede". Kennedy sta anche beneficiando di alcune raccolte fondi di celebrità. Una recente "Notte country e comica con Robert F Kennedy Jr and Friends" a Nashville è stata pubblicizzata con la partecipazione dei comici Russell Brand , Jim Breuer e Rob Schneider e performance musicali di Kayley Bishop, John Carter Cash (unico figlio di Johnny Cash e della sua seconda moglie June Carter Cash).