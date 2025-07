Falkensteiner Hotel Antholz, una "coolcation" di pace e benessere nel cuore delle Alpi

- Il Falkensteiner Hotel Antholz, nel Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina, è un rifugio esclusivo per adulti (per ospiti dai 14 anni compiuti in su), dove la natura regna sovrana. A 1.500 metri, l'altitudine garantisce un clima fresco e piacevole, con notti che non superano i 20°C, rendendo ogni soggiorno un'esperienza rigenerante lontano dal caldo afoso delle grandi città. L'atmosfera di quiete è amplificata dalla filosofia Adults Only, che assicura intimità e raffinatezza.