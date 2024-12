Caso Stormy Daniels, giudice respinge richiesta Trump di annullare condanna: no all'immunità

Respinta l'istanza di Trump di archiviare la condanna per denaro sporco nel caso della pornostar Stormy Daniels, dopo sentenza sull'immunità della Corte Suprema. Lo ha deciso il giudice di Manhattan Juan M. Merchan. Il giudice ha respinto la richiesta del presidente eletto Donald Trump di far decadere la sua condanna per denaro sporco a causa della recente sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti sull'immunità presidenziale. I procuratori insistono sul fatto che la condanna dovrebbe rimanere in piedi.