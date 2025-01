Dai migranti ai vaccini, Trump pronto a firmare 100 ordini esecutivi il primo giorno

È probabile che il tycoon decida, inoltre, di reimporre la legge che richiede ai migranti di fare domanda per l'ingresso in altri Paesi o in Messico piuttosto che entrare negli Stati Uniti. In totale quello sull'immigrazione è un pacchetto da 100 miliardi di dollari che il Congresso deve trovare il modo di finanziare, senza contare le altre dispendiose promesse della campagna elettorale dalle nuove spese per la difesa all'estensione dei tagli fiscali del 2017 con nuove agevolazioni per le grandi imprese e i singoli individui.