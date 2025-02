La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.087. Donald Trump chiude la porta all'Ucraina su un possibile ingresso nella Nato: "Non può farlo, è stato il motivo che ha scatenato la guerra". La telefonata fra Trump e Putin sulla guerra fa accelerare il piano di colloqui di pace anche se il Cremlino frena e dice che bisogna organizzare "ma senza fretta" un incontro tra i due leader. E l'Ue sembra essere "tagliata fuori" con il Cremlino che invita i Paesi europei a parlare con il presidente Usa se vogliono un ruolo nei negoziati. Zelensky invece invita l'Occidente a prepararsi a garantire una difesa per l'Ucraina quando ci sarà la tregua e chiede 100mila soldati.