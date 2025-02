Zelensky: "Pronto a ogni dialogo, ma servono garanzie dagli Usa e dall'Ue"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.084. Volodymyr Zelensky si dice "pronto a qualsiasi formato di dialogo" per riportare la pace nel suo Paese, ma a condizione che gli Usa e l'Europa diano "garanzie di sicurezza" che scongiurino nuovi attacchi russi in futuro. Una disponibilità dichiarata il giorno dopo che Donald Trump ha reso noto di aver parlato al telefono con Vladimir Putin e mentre Mosca ribadisce che ogni accordo deve escludere un ingresso di Kiev nella Nato. La Corea del Nord dovrebbe iniziare quest'anno a produrre diversi tipi di droni d'attacco che saranno sviluppati in collaborazione con la Russia. Estonia, Lettonia e Lituania hanno detto addio alla rete elettrica russa per unirsi alla rete sincrona condivisa dell'Europa continentale.