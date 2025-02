Germania, auto sulla folla a Monaco: un arresto | Fonti: morta una donna

Un'auto è piombata su un gruppo di persone nella città di Monaco, in Germania: secondo il quotidiano Suddeutsche Zeigung una donna è morta, mentre 15 persone sono rimaste ferite. La vettura ha travolto alcuni partecipanti mentre era in corso una manifestazione organizzata dal sindacato "Verdi", a pochi giorni dal voto. Il conducente dell'auto, una Mini Cooper, è stato arrestato. Venerdì nella città è in programma la Conferenza sulla Sicurezza, con il vice presidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, e il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.