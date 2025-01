Usa, pickup sulla folla a New Orleans: almeno dieci morti e 30 feriti | Autorità locali: "Il killer voleva fare una carneficina"

Almeno dieci persone sono morte e altre 30 rimaste ferite dopo che un pickup ha investito la folla a New Orleans, città della Louisiana, negli Stati Uniti. La polizia ha riferito che l'incidente, avvenuto nel quartiere francese della città, nei pressi dell'incrocio tra Bourbon Street e Iberville Street alle 03:15 locali (le 10.15 in Italia) è stato un gesto intenzionale. "L'uomo correva ad alta velocità ed era fortemente intenzionato a causare una carneficina, hanno riferito le autorità locali in una conferenza stampa.