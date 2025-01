Rimini, accoltella 4 persone in strada e si avventa contro i carabinieri: ucciso

Non è chiaro perché l'uomo abbia iniziato a colpire, armato di coltello, tra le persone che si trovavano in strada in per festeggiare il Capodanno. All'arrivo della pattuglia dei carabinieri, intervenuti sul posto per fare fronte alla situazione e cercare di fermare l'uomo, uno dei militari avrebbe esploso un colpo di avvertimento in aria. Nonostante ciò, l'aggressore avrebbe continuato ad avvicinarsi a lui in maniera minacciosa e brandendo il coltello. Il carabiniere avrebbe quindi esploso il colpo fatale.