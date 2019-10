Esplosione in una palazzina nel Cuneese: un ferito grave

E' di almeno un ferito grave il bilancio di un'esplosione che si è verificata in un'abitazione a Villanova Mondovì, in provincia di Cuneo, provocando il crollo parziale della struttura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e verificare la presenza di altre possibili persone coinvolte. L'esplosione potrebbe essere dovuta ad una fuga di gas. La palazzina ha due piani e fa parte di una serie villette a schiera.