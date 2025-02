Incidente di Caselle:" "Bird strike, ho fatto bird strike"

Il 16 settembre 2023 fu un “bird strike”, la collisione in volo con uno o più uccelli, a far precipitare la Freccia Tricolore appena decollata dall’aeroporto di Torino Caselle, incidente che causò la morte della piccola Laura Origliasso, di appena 5 anni. Nel documento si fa riferimento anche alla registrazione audio presente nella scatola nera del velivolo dove si sente il pilota, il capitano Oscar Del Do, al momento l’unico indagato, pronunciare la frase “Bird Strike, ho fatto un bird strike”, prima di azionare il comando di espulsione.