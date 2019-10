Precipita da una via ferrata, altoatesino 66enne muore in Austria

Un altoatesino 66enne, che venerdì non era rientrato a casa a Sluderno dopo un'escursione, è stato trovato morto ai piedi di una via ferrata in territorio austriaco. Una volta scattato l'allarme, i soccorritori avevano ritrovato l'auto dell'uomo nel parcheggio della funivia di Nauders in Tirolo; qualche ora dopo è stato individuato il corpo sulla Bergkristalspitze, sotto la via ferrata Goldsee, a pochi passi dal confine con l'Italia.