Frana in Val Badia, 146 persone evacuate

All'indomani della frana, sono state attivate operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell'area. In particolare, oltre allo sgombero delle abitazioni, è stato costruito un argine di deviazione per limitare i danni della colata fangosa. Ai lavori hanno preso parte i vigili del fuoco, gli operai dell'Ufficio Sistemazione bacini Montani, le autorità forestali e i geologi provinciali. "Gli operai, guidati dal caposquadra Tobias Obwegs, hanno lavorato anche la scorsa notte con l'ausilio di 10 escavatori, utilizzati per rimuovere il materiale fangoso", ha dichiarato Sandro Gius, direttore dell'Ufficio Sistemazione bacini Montani Est.