Due giovani sono stati feriti in un agguato a Vibo Valentia. Erano in corso le celebrazioni per la festa del Santo patrono quando sono stati aggrediti in un parco pubblico. Una persona avrebbe esploso diversi colpi di pistola contro i due uomini, Salvatore Battaglia di 21 anni e Giovanni Zuliani di 23, per poi darsi alla fuga. Il più grave è Battaglia, ferito al collo e all'addome, ora ricoverato in prognosi riservata.