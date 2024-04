Vibo Valentia, agnello legato durante una funzione religiosa: la protesta degli animalisti

Un agnello legato ai piedi è stato esposto durante una funzione religiosa per le celebrazioni di Pasqua nella chiesa di Santa Maria del Soccorso, a Monterosso Calabro (Vibo Valentia).

Funzione che ha indignato gli animalisti dell'Associazione italiana difesa animali e ambiente che invierà un esposto in Procura. Per l'Aidaa il piccolo animale, nei giorni scorsi, sarebbe stato "costretto, in chiara violazione dell'articolo 544 del codice penale che riguarda il maltrattamento di animali, a subire per diverso tempo questa tortura".