La guardia di finanza di Isernia ha arrestato sette persone accusate di una colossale frode fiscale per oltre 85 milioni di euro. In manette sono finiti imprenditori, professionisti e collaboratori, amministratori di società con sedi in diverse città italiane. Le Fiamme Gialle, dopo una serie di perquisizioni, hanno inoltre sequestrato circa 24 milioni di euro. Nell'operazione sono stati impiegati oltre cento militari.