Terremoto di magnitudo 4.6 in Molise, scossa sentita anche in Abruzzo e Campania

Gente in strada a Campobasso dopo la scossa Qualche crepa sui muri è stata segnalata in alcuni Comuni. A Campobasso scene di panico in strada, traffico in aumento, grande spavento, persone in pigiama e persino con valigia al seguito. Parcheggi e aree di sosta sono stati riempiti in poche decine di minuti da residenti che in pigiama e con borsoni di fortuna e coperte al seguito hanno deciso di trascorrere la notte fuori per paura di rientrare in casa. Alcuni sindaci stanno decidendo la chiusura delle scuole per mercoledì.





"Gente in fuga in pigiama, grande paura" "La gente è uscita di casa in pigiama, di corsa, c'è un grande spavento anche per il problema della frana del 2017 che ha compromesso già la stabilità della parte alta del paese". Lo ha dichiarato il sindaco di Civitacampomarano, in provincia di Campobasso, Paolo Manuele, in sopralluogo con il tecnico del Municipio per verificare eventuali crolli che al momento non si registrano nel borgo-museo del Molise, dove è interdetta la parte alta per la frana del 2017.

Secondo i dati dell'Ingv, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma ha avuto ipocentro a 23 chilometri di profondità ed epicentro nei pressi di Montagano a pochi chilometri da Campobasso. I Comuni entro 20 chilometri dall'epicentro sono, oltre a Montagano, Ripalimosani, Limosano, Sant'Angelo Limosano, Matrice, Petrella Tifernina, Castropignano, Oratino, Fossalto, San Biase, Campobasso, Castellino del Biferno, Campolieto, Torella del Sannio, Lucito e Civitacampomarano.