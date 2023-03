Perugia, scossa di terremoto avvertita in diverse zone della città

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita a Perugia, in diverse aree della città.

La scossa ha avuto una magnitudo di 4.4, secondo quanto riferisce l'Istituto nazionale di geofisica. L'epicentro è nella zona di Umbertide. Il sindaco del borgo, Luca Carizia, ha riferito che diverse persone sono scese in strada e che la scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione. Tanto spavento, quindi, ma al momento non si segnalano crolli o danni. "Ho sentito un forte boato - racconta un cittadino di Perugia - tipo un tuono fortissimo, poi un'oscillazione piuttosto lunga". Nel capoluogo umbro è stata chiusa l'Università, anche quella per stranieri.