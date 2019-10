Un uomo è morto in un incidente frontale tra un'auto ed un camion, avvenuto lungo la 308 Romea, a Lova di Campagna Lupia (Venezia). I pompieri arrivati da Piove di Sacco e da Mestre, con l'autogru, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto il conducente dell'auto, che appariva in condizioni disperate. Il medico del Suem 118 ha dovuto purtroppo dichiarare il decesso dell'automobilista.