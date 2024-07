Cadavere trovato nel Piave, il 26enne avrebbe assunto un decotto di ayahuasca: la procura indaga

Sul decesso del 26enne Alex Marangon indaga la Procura di Treviso, che ha aperto un fascicolo per morte in conseguenza di un altro reato. Il ragazzo sarebbe stato trovato il 2 luglio dopo due giorni di ricerche, dalla sua scomparsa, su un isolotto del fiume Piave. Il giovane stava partecipando a un ritiro spirituale con musica a Vidor, nell'abbazia di Santa Bona, quando la notte tra il 29 e il 30 giugno ha fatto perdere le sue tracce. All'interno del raduno, nato come un evento privato, sarebbe stata assunta una bevanda a base di ayahuasca, una pianta amazzonica che ha effetti psicotropi, conosciuta perché usata dagli sciamani per compiere viaggi spitituali. I pm sono in attesa dei risultati dell'autopsia per confermare se il 26enne avesse assunto la droga, illegale in Italia.