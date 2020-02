Fiuggi, sequestrato quantitativo di ayahuasca: l'allucinogeno che spinge al suicidio

E' soprannominata la droga di dio, la usano gli sciamani nei paesi sudamericani per i loro riti, si beve come un normale infuso. Ma è uno stupefacente pericolosissimo, che porta ad uno stato di allucinazione e in molti casi al suicidio. Parliamo della ayahuasca, la droga letale "indigena", ora sbarcata in Italia. Durante un controllo i carabinieri hanno infatti sequestrato venerdì scorso in un appartamento di Fiuggi capsule contenenti all'interno polvere di ayahuasca.