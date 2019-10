Incendio in panificio nel Napoletano, trovato cadavere carbonizzato

Un incendio di grosse dimensioni è scoppiato in un panificio di Afragola (Napoli), provocando la morte di una persona, forse un dipendente, che si trovava all'interno dell'edificio. I vigili del fuoco, sul posto insieme alla polizia, hanno rinvenuto il cadavere completamente carbonizzato. Le fiamme si sono sprigionate per cause ancora da accertare.