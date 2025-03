Musica contro la violenza, inaugurata la targa tributo a Giò Giò

Una targa sul marciapiede, nel luogo in cui, il 31 agosto del 2023, suo figlio, il musicista Giovanbattista Cutolo, 24 anni, fu ucciso da un minorenne con tre colpi di pistola.Un ricordo svelato alla presenza del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, per non dimenticare, si legge, "La purezza della sua anima e il suono del suo corno". Quella sera mentre era in un locale nella centralissima piazza Municipio a Napoli la comitiva di Giò Giò fu schernita da un gruppo di ragazzi. Il 24enne cercò di placare gli animi. Ma proprio mentre andavano via, un 16enne gli sparò alle spalle. "Al posto degli spari abbiamo portato la musica. Al posto delle suole di quel criminale, adesso ci sono le orme degli uomini delle forze dell'ordine." L'assassino di Giò Giò è stato condannato a 20 anni, il massimo della pena per un minore. Ma non per questo i genitori del 24enne hanno smesso di lottare:"Io e il mio ex marito chiediamo che questi minori vengano tolti alle famiglie in cui crescono dove si insegna l'odio".