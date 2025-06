Marina di Varcaturo (Napoli), accoltellato in spiaggia dopo una lite: morto 18enne | Fermato un coetaneo

Stando alle prime testimonianze raccolte dagli inquirenti, come riferisce Napoli Today, il 18enne, in spiaggia con un gruppo di amici, e il suo assassino si conoscevano e da tempo c'erano dissapori tra loro. Si sarebbero incontrati, per caso, intorno alle 13, tra la folla di bagnanti. Da qui la lite, pare per futili motivi, degenerata in tragedia.