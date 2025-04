Le foto Atena Lucana (Salerno), non si fermano all'alt: sospetto ladro ferito in sparatoria

Un uomo di 40 anni è rimasto ferito gravemente in una sparatoria con i carabinieri in prossimità dello svincolo autostradale di Atena Lucana (Salerno). Insieme con altri due, viaggiava su un veicolo risultato rubato. I tre non si sono fermati al posto di blocco dei carabinieri, tentando la fuga, e cercando persino di investire uno dei militari presenti sul posto.