Uccisa da una statuetta a Napoli, il fidanzato: "Provo solo amarezza, niente rabbia. Sapevo che quell'oggetto non era caduto da solo"

L'unica risposta che si è dato è "che purtroppo queste tragedie capitano. Succedono di continuo terribili fatti di cronaca. Penso alle persone ubriache che provocano incidenti mortali". Non prova rabbia neanche per la famiglia del ragazzino, che non ha ammesso nessuna responsabilità per quello che è accaduto il 15 settembre 2024. "So come funziona - spiega -. Immagino che quei genitori si siano fatti consigliare e l'indicazione sia stata di restare in silenzio. Provo amarezza, ma non rabbia".