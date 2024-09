Morta la turista colpita alla testa da una statua a Napoli

Chiara Jaconis, 30enne di Padova residente per lavoro a Parigi, era in visita a Napoli in compagnia del fidanzato, si stava concedendo una passeggiata a poche ore dal volo che dall'aeroporto di Capodichino l'avrebbe riportata a casa quando è stata improvvisamente colpita da un oggetto, forse una statuina, precipitata da un balcone in via Sant'Anna di Palazzo. L'impatto le ha causato una grave ferita alla testa: Jaconis ha perso subito conoscenza e, all'arrivo dei soccorritori, è stata intubata e trasferita immediatamente all'Ospedale del Mare dove è stata sottoposta a un intervento neurochirurgico. Le sue condizioni sono sempre state giudicate "estremamente gravi" dai medici del nosocomio del quartiere Ponticelli.